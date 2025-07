Más que pastores

La nueva edición del Jaialdi en Boise (Idaho), con su celebración internacional de la cultura e identidad vascas, constituye una excelente oportunidad para explorar la ... imagen de los vascos de Estados Unidos en la literatura vasco-estadounidense actual. Tradicionalmente, se ha asociado a la diáspora vasca en aquel país con el pastoreo y esta identificación ha tenido también un importante reflejo en la esfera literaria norteamericana.

De hecho, el intérprete literario por excelencia de los vascos de EE UU, Robert Laxalt, consiguió proporcionar visibilidad literaria e incluso social a los emigrantes vascos a través de su obra maestra. 'Dulce tierra prometida', (1957), un relato centrado en la vida de su padre como pastor en Nevada y en su regreso temporal a su tierra de origen (Zuberoa), junto a su hijo, 47 años después. Con este libro, Laxalt reivindicó la figura del pastor vasco en el Oeste. El éxito de 'Dulce tierra prometida' propició que el propio Laxalt y otros autores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, algunos de ellos también de origen vasco, como Frank Bergon. se centrasen preferentemente en la figura del pastor en sus relatos sobre los vasco-norteamericanos. También existen importantes excepciones en este período, como 'The Deep Blue Memory', (Oroitzapen urdin iluna), una novela donde la hija de Laxalt, Monique, explora los conflictos de identidad en las nuevas generaciones de vascos en Estados Unidos.

El siglo XXI ha supuesto un significativo cambio de tendencia a la hora de abordar literariamente la experiencia de la diáspora vasca y sus descendientes allí. Ciertamente, el arquetipo del pastor vasco sigue siendo atractivo para algunos autores de origen vasco, como Martin Etchart o Vince Juaristi, pero no existe en sus obras una visión monolítica en torno a estos protagonistas. Se aprecia además un creciente interés entre los autores vasco-norteamericanos por abordar otras vertientes de la emigración, como el papel de las mujeres o la participación de los vascos en otras profesiones.

Por ejemplo, Gregory Martin, en su relato autobiográfico 'Mountain City', narra la vida de sus familiares en un antiguo pueblo minero en Nevada. En el ámbito de la ficción destacan obras como 'Echevarria', de Gretchen Skivington, que tiene como eje un hotel vasco, o la última novela de Gabriel Urza, 'Silver State', un 'thriller' judicial protagonizado por un abogado vasco-norteamericano.

Precisamente, Urza es un ejemplo muy representativo de la versatilidad de los nuevos autores vasco-norteamericanos. Su condición de descendiente de emigrantes vascos (es hijo de Monique Laxalt y nieto de Robert) no implica que las historias sobre la diáspora vasca deban monopolizar su obra. Por ejemplo, su novela 'Todo lo que vino después' gira en torno a un hecho violento y su dimensión política en la Euskadi de principios del siglo XXI. Otros autores vasco-norteamericanos recientes prefieren novelar el pasado vasco en Europa, abordando la Guerra Civil (Julian Zabalbeascoa) o las persecuciones contra las brujas (Begoña Echeverria).

También nos encontramos con escritores descendientes de vascos que no recurren a su origen como motivo literario. Posiblemente, el caso más representativo hoy lo constituya Frank Bidart (Premio Pulitzer de Poesía en 2018), quien apenas ha incluido alguna referencia a sus raíces vascas a lo largo de su dilatada obra. Llegados a este punto, debería considerarse legítimo cuestionar incluso el sentido del término híbrido de 'literatura vasco-norteamericana' y plantearse la posibilidad de utilizarlo para referirse a aquellas obras centradas en las experiencias de los vascos en EE UU, independientemente del origen de su autor o de la lengua utilizada.

Podrían tener cabida aquí obras de autores norteamericanos no vascos escritas en inglés, por ejemplo, 'Zelestina Urza in Outer Space', de David Romtvedt, pero también podrían incluirse obras publicadas en euskera en torno a vascos en EE UU, con títulos emblemáticos como 'Soinojularen semea' o 'Nevadako egunak', de Bernardo Atxaga; 'Bilbao-New York-Bilbao', de Kirmen Uribe, o incluso alguna menos conocida publicada en castellano como 'Solitude' (Juan Lekue). Esta visión no reduccionista en torno al significado del término 'literatura vasco-norteamericana' nos proporcionaría un imaginario más complejo y heterogéneo en torno a las experiencias de los vascos en EE UU, en detrimento de la tradicional omnipresencia de la figura del pastor.