Deterioro humano

Comenta Compartir

Dado el deterioro que como seres humanos y sociedad estamos sufriendo, me voy a permitir hacer una humilde reflexión sobre los principios éticos y morales ... que creo que deberían primar en todos nosotros. Intentemos conservarlos y en la medida de lo posible potenciarlos. No tomemos como referentes los ejemplos tan nocivos y dañinos que nos dan los que se dedican a la política. Los principios éticos deben ser una guía de conducta que nos permitan a los humanos convivir en paz y armonía, alcanzando un mayor grado de comprensión, compromiso y empatía para nuestros semejantes. No debemos olvidar al prójimo por ser parte nuestra, y ser con él con quien nos toca vivir y compartir; recorrer el camino de la vida juntos y en armonía como seres sociables. Recorrerlo en soledad tiene que ser duro, por no decir que imposible. Estos principios los debemos promover en el ámbito familiar, educativo y social, sin olvidar de dónde venimos y adónde vamos. Igualmente, y para valorar su importancia, no olvidemos nunca que son valores que se han compartido a lo largo de la historia. Creo que estamos obligados a que entre nosotros y nuestros semejantes se forme una nube de esos principios éticos que nos envuelvan y nos transmitan bienestar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión