Gestos ejemplares

Comenta Compartir

Con el fin de que sirva de ejemplo y valoración para nuestros jóvenes, no puedo pasar por alto la noticia que este verano ha llegado ... a mis oídos relacionada con el comportamiento de seis jóvenes amigos de no más de dieciséis años. Resulta que un sábado, en su pasear, tienen la gran ocurrencia, y un gran gesto de bondad que les honra y engrandece: acuerdan juntar sus pagas, entrar en un supermercado, comprar alimentos y repartirlos entre mendigos que se encuentran por la ciudad. He de decir que al enterarme sentí tal grado de emoción que no me lo puedo callar; quiero trasmitirles que de lecciones así estamos muy necesitados. Y felicitar a los que haciendo gala de un gesto de solidaridad, compromiso para con el prójimo, actuaron de semejante manera. ¡Enhorabuena y gracias, jóvenes ejemplares!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión