Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Gestos ejemplares

David Bermejo Redondo

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:37

Con el fin de que sirva de ejemplo y valoración para nuestros jóvenes, no puedo pasar por alto la noticia que este verano ha llegado ... a mis oídos relacionada con el comportamiento de seis jóvenes amigos de no más de dieciséis años. Resulta que un sábado, en su pasear, tienen la gran ocurrencia, y un gran gesto de bondad que les honra y engrandece: acuerdan juntar sus pagas, entrar en un supermercado, comprar alimentos y repartirlos entre mendigos que se encuentran por la ciudad. He de decir que al enterarme sentí tal grado de emoción que no me lo puedo callar; quiero trasmitirles que de lecciones así estamos muy necesitados. Y felicitar a los que haciendo gala de un gesto de solidaridad, compromiso para con el prójimo, actuaron de semejante manera. ¡Enhorabuena y gracias, jóvenes ejemplares!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  7. 7

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  8. 8 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  9. 9 David de Jorge: «He aprendido a disfrutar hoy sin aplazar los placeres a mañana»
  10. 10

    A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gestos ejemplares