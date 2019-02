Los datos de Gaztelagun Carta al director PEDRO JÁUREGUI VICECONSEJERO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO Viernes, 8 febrero 2019, 07:24

Creo que Jaione Aramendi no ha interpretado correctamente los datos del primer mes de apertura del programa Gaztelagun de alquiler joven, según se deduce de su carta del día 6. El objetivo del programa es, ciertamente, ayudar a 6.000 jóvenes de entre 23 y 35 años a pagar el alquiler de un piso, pero en el conjunto de los tres años de su vigencia, hasta 2021. Que en solo 30 días se hayan presentado 381 solicitudes con todos los requisitos no parece que sea un fracaso, sino que se va en el buen camino de alcanzar las 2.500 ayudas previstas para el primer año. Y tampoco es una minucia que en ese breve plazo, y en plena experimentación del programa, ya se hayan resuelto favorablemente las dos primeras ayudas. Por supuesto que no es una panacea ni cubre todos los supuestos. Sin embargo, el tope de 750 euros puesto al alquiler tiene su sentido y lo refrenda el dato de que la media de los contratos presentados es de 590 euros mensuales. Sentimos que la lectora supere los requisitos de ingresos o de importe del alquiler y no pueda acceder a este programa, pero esto no es razón válida para que lo califique de «insulto a la inteligencia». No parece ser esta la opinión de los jóvenes que están presentando su solicitud.