Ese arquitecto invisible y despiadado no se detiene por nadie. Acaricia con una mano y con la otra nos arrebata lo que amamos. Nos da ... infancia, sueños y promesas para luego, con la misma serenidad con la que las entregó, disolverlas en la memoria. La vida es apenas un suspiro entre dos silencios, llegamos sin saber por qué y partimos sin poder evitarlo entre una risa y una lágrima. Entre un te quiero y un adiós, se va deshilando, desapareciendo la existencia y cuando al final hallamos la vida, no queda vida. Escribo estas líneas porque nos pasamos la vida en una búsqueda de la felicidad y no caemos en la cuenta de que el solo hecho de despertar cada mañana ya es un logro.

