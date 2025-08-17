Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Lo que se puede y no se puede hacer

Darcy Naybe Molina

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 06:15

Es una contradicción dolorosa y también muy reveladora. La humanidad ha logrado desarrollar tecnologías asombrosas, con la inteligencia artificial (IA), capaces de pilotar vehículos, resolver ... ecuaciones muy complejas y, todavía mucho más importante, diagnosticar enfermedades. Sin embargo, no se ha conseguido algo tan básico y elemental como es erradicar el hambre mundial, un problema y un drama humano que afecta a millones de personas cada día. El hambre no genera dividendos, ya que combatirla no promete ningún retorno financiero. En teoría, la IA puede ayudar a acabar con el hambre optimizando la distribución de alimentos. Pero hasta que el objetivo de salvar vidas no sea más importante que maximizar ganancias, la inteligencia artificial seguirá aplicándose donde resulte más rentable, como las guerras, no donde sea necesaria de verdad. Por todo ello, cabe afirmar que la tecnología no falla, lo que falla es el ser humano, nosotros al decidir cómo la usamos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  4. 4 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10

    Supermercados de Gipuzkoa comienzan a repartir sus productos y alimentos con Glovo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lo que se puede y no se puede hacer