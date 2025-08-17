Lo que se puede y no se puede hacer

Comenta Compartir

Es una contradicción dolorosa y también muy reveladora. La humanidad ha logrado desarrollar tecnologías asombrosas, con la inteligencia artificial (IA), capaces de pilotar vehículos, resolver ... ecuaciones muy complejas y, todavía mucho más importante, diagnosticar enfermedades. Sin embargo, no se ha conseguido algo tan básico y elemental como es erradicar el hambre mundial, un problema y un drama humano que afecta a millones de personas cada día. El hambre no genera dividendos, ya que combatirla no promete ningún retorno financiero. En teoría, la IA puede ayudar a acabar con el hambre optimizando la distribución de alimentos. Pero hasta que el objetivo de salvar vidas no sea más importante que maximizar ganancias, la inteligencia artificial seguirá aplicándose donde resulte más rentable, como las guerras, no donde sea necesaria de verdad. Por todo ello, cabe afirmar que la tecnología no falla, lo que falla es el ser humano, nosotros al decidir cómo la usamos.

