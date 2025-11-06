Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Reseña de una traición

Las descolonización incompleta del Sáhara Occidental y su fracaso afectan todavía hoy al mundo, cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde

Daniel Reboredo

Historiador, analista de política internacional

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hoy, 6 de noviembre de 2025, se cumplen cincuenta años de la Marcha Verde (Negra para los saharauis) que actuó como ariete del régimen de ... Hasán II para presionar al Gobierno español de Arias Navarro y conseguir, sin apenas resistencia, la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid ocho días después. España cometía con dicha firma una acto pusilánime y cobarde, un desatino a todas luces, abandonando a unos ciudadanos acogidos a sus leyes y a una protección internacional que acaba de hacer aguas con la reciente Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 31 de octubre. Resolución que implica un giro histórico en el conflicto del Sáhara Occidental al allanar el camino a la ocupación marroquí, contentando al patrocinador de la misma, EE UU, y a la Francia de Macron. Ni China ni Rusia utilizaron su derecho al veto, Argelia no acudió y, desde fuera, España, de comparsa como casi siempre. El plan de autonomía marroquí de 2007, asentándose sobre la conjetura falaz de que dicho territorio forma parte de Marruecos, se convierte en el protagonista de cualquier negociación desde este mismo instante, desaparece cualquier referencia a un referéndum e imposibilita la libre determinación de los ciudadanos saharauis reconocida por la Corte Internacional de Justicia (16 de octubre de 1975) y numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  2. 2 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  3. 3

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  4. 4 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  5. 5

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  6. 6

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  7. 7

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  8. 8 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  9. 9 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reseña de una traición

Reseña de una traición