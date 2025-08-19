La trompeta
Daniel Ezpeleta
Donostia
Martes, 19 de agosto 2025, 06:06
Es un instrumento tan simple y popular, que da pena hasta mirarlo. Si no fuera por el violonchelo, la trompeta sería mi instrumento preferido. Es ... alegre de nacimiento. Te acompaña a las fiestas y a los entierros, de noche y de día, seas rico o pobre. Todo lo que consume es aire, que lo transforma, en manos sabias, en ensueños, en canciones y en alegría. Si fuera músico, me echaría de novia una trompeta. Transmite lo que el músico le pide: desde la ternura en flor, hasta la llama en flor, de la pasión que acude a su cita.
