Un lugar cálido que buscamos durante toda la vida. Seguramente habrán sido muchos y de diversa calidad, textura, ambiente, color, olor y sabor; más oscuros, ... más profundos, mas luminosos. El calor de la cueva. Desde la teta de la madre al primer amor, en lo alto del monte, a la sombra, al sol. Hay un refugio eterno como la música y la poesía que todos visitamos sin querer, aunque no nos sintamos músicos ni poetas. Los besos son poesía y los abrazos música y de la buena, orquesta a todo trapo, violín o saxofón, arpa o verso. ¿Quiénes de los aman el monte no han estado en el refugio de Belagua o en SanMiguel de Aralar? Por la zona de la Ribera, probablemente a muchos les suena a chino. Hay que conocer Navarra, riberos. Es como ir de viaje a otro lugar que te parece bueno de vacaciones. Id al norte, encontraréis otra dimensión. Y no gritéis mucho, que en la Ribera halamos en alto.

