Hace años que lo que más me interesa son las cartas de los periódicos porque reflejan el aire de la ciudad, el ingenio de las ... personas de a pie, sus problemas, los de verdad, no los inventados por la labia de los políticos. En un mundo que se dedica a ganar dinero, las cartas dan un pequeño respiro y muestran que aún hay brasa bajo las cenizas y el rescoldo mantiene la ayuda al más débil. La sociedad se va al garete con los nuevos fascistas y millonarios dueños de las máquinas de mentir pudriendo a la juventud, que ya no canta por las calles.

