'Toc-toc', un niño que apenas consigue arrastrar unas viejas muletas que le han dejado. 'Toc-toc', un corazón que deja de latir por ... un disparo certero justo en la cabeza. El sonido no cesa, 'toc-toc', trozos de cuerpos humanos que caen repartidos por todos los lados. De nuevo, 'toc-toc', una doctora que golpea la mesa con una gran desesperación porque acaba de certificar la muerte por hambre de otro niño más. 'Toc-toc', un candado cierra una valla, y al otro lado hay más de 6.000 camiones llenos de esperanza que acabarían de una vez por todas con la hambruna de toda la Franja de Gaza. 'Toc-toc', sacan a una niña de entre los escombros (a sus hermanos, a su madre y a su padre se los tragó una terrible explosión). 'Toc-toc', este no es el sonido de las miles de lágrimas cayendo por un genocidio totalmente evitable, son los golpes de dos energúmenos sobre la mesa mientras se guardaba un minuto de silencio por las víctimas del genocidio de Gaza en el Parlamento de Baleares.

