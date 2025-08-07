¿Y qué podemos hacer?

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

DAMIÁN LÓPEZ LÓPEZ SAN SEBASTIÁN

Jueves, 7 de agosto 2025, 06:49

Recuerdo que me pasé media juventud preguntándome cómo pudieron mirar hacia otro lado, cómo pudieron vivir sin hacer nada o seguir disfrutando de los privilegios ... que otorgaba el estar del lado 'bueno' de la historia. Mi conclusión siempre era la misma, tal vez con los medios de información de aquella época no todo el mundo sabía lo que estaba pasando, hubo una alianza de países que se levantaron contra aquella atrocidad e incluso algunos privilegiados se atrevieron a actuar, sin necesidad de alzar la voz. Hoy, ante el genocidio de Gaza, nadie puede decir que no sabe lo que está pasando. Muchos países han alzado la voz, pero sin atreverse a actuar, y algunos ya hablan de 'nuestro genocidio'. Pero, usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Ambos sabemos lo que tenemos que hacer.

