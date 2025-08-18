Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El hambre

Damián López López

Bilbao

Lunes, 18 de agosto 2025, 05:59

El hambre extrema ha alcanzado un máximo histórico: millones de personas pasan hambre a diario y miles de seres humanos siguen muriendo cada día de ... inanición. Son muertes tan anunciadas como evitables, pero seguimos mirando hacia otro lado argumentado que las soluciones son demasiado complejas. Más de dos millones de personas están siendo exterminadas en Gaza por un genocidio retransmitido en directo. El hambre está siendo una de las armas de guerra usada por el Estado israelí. Niñas y niños están pereciendo por la hambruna, pero los datos reflejan los que llegan a morir a los hospitales, sin contar a los que se traga el olvido. No nos sirve la excusa de que la solución para evitar estas muertes es demasiado complicada, pues al otro lado de la frontera, en Egipto y Jordania, Naciones Unidas tiene el equivalente a 6.000 camiones de alimentos y suministros preparados para ser distribuidos a la población de Gaza. Parar el genocidio será más complejo, pero se pueden evitar, aunque sea de momento, estas muertes anunciadas.

