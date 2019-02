Somos una generación a la que las crisis nos ha llevado al desempleo tras 25 o 30 años de trabajo. En nuestro trabajo anterior éramos muy funcionales, como un armario estilo vintage que encaja perfectamente y al que se le saca mucha utilidad. Ahora, sin embargo, cuando salimos al mercado de trabajo en busca de un empleo nos ven como un armario viejo, al que le quedan pocos años de vida, y que no encaja en ninguna parte. Es mucho lo que podemos aportar. Somos una generación que ha mamado los valores de la vida. Estamos haciendo un gran esfuerzo para dar una buena educación a nuestros hijos adolescentes y estamos atendiendo y cuidando a nuestros padres para que vivan sus últimos años dignamente. Nunca hemos desatendido nuestras responsabilidades. Nosotros queremos que en las empresas se nos dé un trato digno y no queremos sentir que nos hacen un favor por darnos un puesto de trabajo. No hemos dado lo mejor. Todavía tenemos mucho bueno para aportar.