Para el cura pedófilo no hay cura

Cada día sale a la luz un nuevo caso de pedofilia en la Iglesia. No parece casualidad que haya tantos abusos en este colectivo. El motivo puede deberse a que el pedófilo es un enfermo que debe permanecer oculto ante la sociedad, y a la vez tener a su alcance a sus víctimas con la autoridad suficiente como para persuadirlas. El sacerdote, el catequista, el jefe de campamentos, el entrenador, etc… Nunca verás a un pederasta en la puerta de un geriátrico. Aunque no todas las flores son margaritas, hay que reconocer que en estos colectivos van abundando las margaritas y nadie les sabe poner freno. Por otra parte, no se habla de la pedofilia femenina ¿No existe? Si de verdad queremos un mundo igualitario, no estaría de más empezar a investigar con el mismo afán a monjas, catequistas, jefas de campamento… A lo mejor nos llevamos más de una sorpresa. Y es que no lo entiendo: no entiendo cómo una persona que se ordena sacerdote, que sacrifica su vida privándose de los placeres carnales porque cree que luego tendrá su recompensa con la vida eterna, puede cometer semejante «pecado mortal», quitándole la inocencia a un niño. Si su fe reconoce que hay un Dios que todo lo ve… ¿No se da cuenta que le ha visto cometer actos abominables que le condenarán al fuego eterno? ¿Entonces? ¿Para qué tanto sermón y tanta monserga? Si la Iglesia Católica continúa con los encubrimientos y los intercambios de destino de sus sacerdotes pedófilos, entonces se convertirá en parte del problema y terminaremos por borrar su casilla del 0,7 % en la Declaración de la Renta. ¡Sal! ¡Cerdote!