Cuneta social

En el último informe publicado por Cáritas sobre la situación social, aunque hay muy pocas líneas que den motivo a la alegría, haberlas haylas. Eso sí, como premisa, con los políticos que prometen solucionarlo todo antes de las elecciones y ahora dando este aspecto patético con sus dimes y diretes en la conformación del gobierno, ni están ni se les espera para alegrarnos. Porque como dice la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, «denunciamos que la contienda política desplaza lo social a los márgenes del debate». Y hay motivos para alegrarse, pese al cansancio solidario, la integración precaria, la exclusión social... En la autopista del consumismo salvaje donde cada uno se jacta de su individualismo y la recorre a distintas velocidades, ahora sabemos que cualquiera podemos quedar en la cuneta. Hace falta que sigamos haciendo diagnósticos de lo que pasa, pero sobre todo actuar para que no pase lo que esta pasando que es una sociedad estancada donde expulsamos de ella a la gente. No es un tema de voluntad. Las personas no quieren estar marginadas, son los mecanismos sociales que son débiles. Reflejo de nuestra sociedad. Y perdonen, lo de alegrarse solo lo utilizo como oxímoron de marginación, no está el horno para bollos, más bien para muchísima necesidad.