Cuidar el corazón

No he sido consciente de la celebración el 29 de septiembre del día mundial del corazón y perdí la oportunidad de preguntarme: ¿estoy cuidando mi corazón y el de mis seres queridos? Cada año mueren 17,9 millones de personas a causa de la enfermedad cardiovascular (ECV), que incluye las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Y es la primera causa de muerte en todo el mundo. Por ello, no se puede limitar la preocupación a un día anual, sino que debe ser de todos los días de nuestra vida. Sería bueno comprometernos a dos cosas. Primero, al votar a los partidos, debemos valorar mejor a los que en sus programas aborden la salud del corazón; inversión en investigación cardiovascular, manejar y prevenir las enfermedades cardiovasculares, campañas para aumentar la conciencia de los factores de riesgo como la mala alimentación, la obesidad, el tabaco y el colesterol alto. Segundo, y a nivel personal, los que ya hemos tenido un aviso tenemos que reducir el colesterol cambiando los hábitos alimenticios; combatir el estrés, aunque no es fácil con esta clase política; envejecimiento activo responsable; asumir la medicación de por vida y el deterioro natural; controlar las constantes vitales... Y que no nos tengan que cantar antes de tiempo:'¿Dónde estás, corazón?/No oigo tu palpitar'.