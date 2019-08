La cuenta atrás

Pero literalmente. Porque hacia atrás volveremos a ir si las izquierdas no pactan. Resulta incompresible que no piensen lo que significa para el país todo este circo que están montando. Y lo peor de todo es que no es la primera vez, la vez anterior pasó igual, por no llegar a un acuerdo tuvimos que sufrir al PP y sus políticas de recortes y austeridad para todos, menos para ellos y para los bancos; ahora tiene visos de lo mismo. ¿Nuevas elecciones? Si las hay, prepárense, porque ustedes no van a ganar. Escuche a los ciudadanos el mensaje que le mandamos: que lleguen a un entendimiento, que pacten, que otras elecciones son es muy costosas, moral y económicamente. No se olvide de lo que significan las siglas del partido que usted representa: Partido Socialista Obrero Español.