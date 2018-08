Apunto de traspasar hoy mi número redondo, el de mi nonagenario (1-8-28), doyme cuenta de que nada se ha alterado en mis aguas, siempre menos profundas de las que hubiera querido nadar. Es ésta, una confesión que, naturalmente, se concilia con el sentido y sentimiento de la vanitas-vanitatis que, desde muy niño, creo recordar, por alguna de las citas del glosario de su libro «Gramática Latina. Teórico-Práctica» (Editorial Aramburu, 1939) trataron de inculcarme el doctor don Blas Goñi y el licenciado don Emeterio Echeverría, primeras semillas sobre infantil rejo, que, como a todo lo de entonces aprendido, lo he sentido tan pegadizo a mis calcañares, pese a que, como en el caso del mexicano Amado Nervo, también leí el 'Kempis' , con que tampoco me fuera verdadero aquel decir de «estoy enfermo por el libro que tu escribiste»porque de los libros, en número de miles y miles que por mis manos y bajo mi mirada pasaron, acaso es que me dieron la única razón de mi existencia tan vagamente incolora, y me he ido dándome cuenta de que, en mi postrer momento, ya tan cercano, si algo tendré que lamentar será el tener que despedirme de ellos, aunque en mi fondo ya sepa, que ya leí y que de esto ya hace mucho tiempo, todo lo que valía la pena ser leído.

Sea pues éste, en cierto modo, una confesión a lo vivo, sin contrición por supuesto y menos por atrición, del 'buen morir' supongo y si esa bendita bondad la hubiere, de un lector nonagenario, perdóneseme mi escasa escala punitiva para mis entretelas que no tengo ningún rebozo en manifestar que como dejó escrito un compañero crítico y jabalinero acertado a propósito de un comentario a mi poemario 'Humano Animal', que «lo único que le interesa a su autor que soy yo, es su misma persona, puede que estuviese tan en lo cierto que, su dicho, en vez de agravio fuera bienandanza, aunque bien cierto sea que para esa designación pudo haber razones colindantes de mayor calado, por ejemplo husmos de malthusianismo integérrimo difíciles de aceptar para un pater familias de ubérrima sementera».

En este momento en el que tengo una cierta sensación de estar escribiendo mi obituario tan particular no puedo por menos de citar mi didascalia, la más pura y la más variada posible; en un decir, como contemplar la vida desde la cochiquera como siempre la he visto y, pese a haber escrito más que aquel mítico abulense llamado 'El Tostado', lo que me hace ganar es el espíritu de haber sido más pasivo que activo en mis dilucidaciones, más seducido que seductor, más de verlas venir que de «ir a por ellas», más de obedecer los pactos firmados que el dejar que el albur se lo lleve todo en sus alocados vientos y eventos.

Pueden encontrarse otros distingos, naturalmente. Ahora que, y desde hace ya mucho tiempo, hasta de noche he de levantarme por exigencias de la próstata que aun siendo benignos sus arrechuchos lo que no llega a olvidar son sus obligados requerimientos nocturnos a todos los prostáticos de bien, de lo que no me olvido, antes de entregarme a los brazos de Morfeo y a sus efluvios tan generosamente sembrados, es a llevarme a la mesilla de noche un cuaderno escolar y algunos bolígrafos y, como es el caso de que las fuentes oníricas menos presentables ya se secaron, sentarme al borde del catre y escribir esas líneas que, en ocasiones, si privan del sueño, sucede también que mantiene a su ronzal la galopada de la victoria contra la desmemoria.

Creo que para dejar definitivamente cerrado éste mi selfi lingüístico, me falta por embocar el sedimento de una canción, aquella que fue creo que tantas veces cantada por un tal Bonet de San Pedro y que trata de un reloj que tenía el abuelito que le compraron cuando nació, y a los noventa años, ambos, abuelito y reloj se pararon, cascada la voz del abuelito en hemistiquios temblones y tartajosos mientras que el último tañido del reloj se debatía en algo parecido a burla y juego en ese su cu-cú jugoso tan de buen uso para jugar al escondite, uno de los mejores juegos infantiles por las gozosas oportunidades que deparaba a todos sus jugadores en las sombrías esquinas de las casas.

Quedo ahora, antes de que el consabido cachetero me despene definitivamente, de manera parecida a aquella que se dice de Edipo frente a la esfinge, solo con la diferencia de que si él contó únicamente con una salida a mí se me presentan tres: uno, el de caminar a la manera zombi arrastrando los pies paso a paso vacilantes mis temerosas pisadas al algoritmo del caminar común y atentas a cualquier tropiezo cuando los hay tantos; el consabido bastón, cachava, muleta, tranca si así se necesitare o hasta rodrigón que fuere más seguro sostén en el siguiente lugar, y, como tercer auxilio, la silla de ruedas con o sin motor, es decir, los arrogantes (y arrollantes si alguno hasta mínimamente se equivocare) coches de las aceras que ya se van viendo con cierta profusión, lo que viene a patentizar un a modo de esperanza de alargamiento existencial que hará quizás que el tanguero se olvide de los veinte y nos diga, taxativamente, que «noventa años no es nada».