A CUBA, CON EL VIENTO A FAVOR

Etapa de transición con sorpresa, aunque a los ciclistas lo de la transición no les gusta. Fue inesperado que no adelantaran a los fugados, aunque sí les alcanzaron sobre la línea. Para una vez que Sagan sacó de rueda a Viviani, no pudo recoger el fruto a su extraordinario sprint. No sé si fue por exceso de confianza o escasez de fuerzas, pero dos de los tres integrantes de la escapada cruzaron la meta en cabeza.

La clave fue el viento a favor. Para tres fugados (fueron tres toda la etapa, hasta el final), no es lo mismo que tenerlo en contra. Atrás van a relevos y delante solo tiran ellos. El aire favorable genera una velocidad alta y beneficia a los fugados. Me acordé de Marino Lejarreta, que era capaz de hacer grandes contrarrelojes, incluso ganar... siempre que hubiera viento a favor. Si pegaba de cara no era ni su sombra.

En un Gran Premio de las Naciones fuimos con Marino a disputar. Iba primero, primero... hasta que al final le pasaron Mottet y Jean-François Bernard, vaya dos corredores, e hizo tercero. Todavía estoy saboreando aquella tercera posición, porque Peli Egaña me regaló un viaje de quince días a Cuba para mi mujer y para mí. Pasamos una semana en Varadero y otra, en las Playas del Este de La Habana, así que mantengo fresca en la memoria la importancia del viento a favor.

Llega Andorra, y la etapa de hoy solo tiene el puerto final pero el recorrido tira hacia arriba mucho. Se sale a 200 metros de altitud y Andorra, antes de empezar el puerto, está a 860, así que es un terreno muy traidor. Habrá que ver si Movistar apuesta por amarrar la carrera para disputar las bonificaciones en la meta. Tengo ganas de ver qué hace el colombiano López. Y de comprobar si un grandísimo Mas que no tiene nada que perder se puede atrever a cualquier cosa o prefiere esperar a jugárselo todo a una carta mañana.

Confío en que haya movimientos y que no salgamos de Andorra con la general en una diferencia mínima de tres o cuatro segundos y la última etapa, que tiene que ser un paseo triunfal para el ganador, sea la que decida la general en un sprint bonificado.