La cuarta pata

Este lunes coincidíamos en que los tres puntos que se vienen reclamando en estos 17 meses dejan «cojo» el soporte argumental de la plataforma de Alderdi Eder: 1) Pensión mínima de 1.080 euros (solo para quienes no tengan otro ingreso ni bienes de capital o inmobiliarios a excepción de la vivienda propia), 2) Subida anual por ley equivalente al IPC (del tramo de productos de primera necesidad) y 3) Derogación del Factor de Sostenibilidad. Según la Ley 27/ 2.011, explicita quienes a partir de haber cumplido 65-67 años, tienen derecho a pensión contributiva y y quienes a la no contributiva. La mayoría pertenece al primer grupo por cumplir los requisitos del apartado 1b) del artículo 205: «Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho». Por contra, cobran pensión no contributiva, quienes no cumplan la primera parte restrictiva, y a diferencia del resto de Europa, en España, aún cumpliéndola al doble... existe esa segunda restricción.Sorprende que sindicatos como ELA y LAB y partidos de izquierda como EH Bildu y Podemos no reivindiquen la derogación de esa cláusula excluyente, a sabiendas de la progresiva destrucción de empleo prematuro que se viene dando con la digitalización e implantación de nuevas tecnologías y robótica, siendo cada vez mas las personas que con 50 años quedan en paro eterno. Trabajadores cualificados y padres de familia jóvenes de clase media con una vida laboral de hasta 30 años cotizados y un buen nivel de vida, solo tendrán derecho a pensión no contributiva, pero pueden contratar un plan privado de pensiones... ¿y quien no pueda hacerlo por falta de capacidad de ahorro? Sorpresivo... y sospechoso.