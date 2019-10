No hay que cruzarse de brazos

Todos debemos poner nuestro granito de arena para que esto cambie, para que la realidad democrática triunfe y se extienda en este territorio del Estado español. No son tiempos para mirar al cielo, ni esperar soluciones acertadas, estamos en un tiempo que nos invaden las noticias más convulsas, la sentencia del procés, las nuevas elecciones generales, las incógnitas sobre la subida o bajada del dinero y así un suma y sigue que nos hace sospechar que nada bueno se cierne en nuestro horizonte. Hemos despertado a la fiera de la derecha PP, Cs y Vox, que unidos son capaces de desarmar los derechos alcanzados por la sociedad en estos años de pseudodemocracia. No es tiempo de echarse a reír, más bien de echarse a temblar, pues si en las repetidas elecciones generales este trío llegase a alcanzar el poder, conformando un nuevo ejecutivo en la España Imperial, la izquierda desaparecería y muy pocos restos y lagunas de republicanos, separatistas y nacionalistas quedarían sobre el Estado español. ¿Algo debemos hacer? Para que las diferentes izquierdas dejen paso a una verdadera izquierda y sean capaces de unir sus fuerzas, dejando todos los pelos en la gatera, solamente con un principio cerrar toda posibilidad de que la derecha no toque poder político, económico y social; pues de lo contrario retrocederemos años luz en esta mal llamada democracia.