Yo sí te creo

«Son cosas de niños», «no hemos observado nada», «hemos aplicado el protocolo»... Siempre son las mismas palabras. A los padres de quien causa el acoso o les es indiferente o les parece que no hay que intervenir porque «son cosas entre niños». Y los demás padres, aunque lo saben, callan, no vaya a ser que el acosador se vuelva contra sus hijos. Y el centro no le da importancia, porque «son exageraciones». Pero no son exageraciones cuando un alumno agrede a un maestro o cuando el padre de un alumno agrede a un maestro. Entonces se tiene que considerar agresión a la autoridad del centro y en ese caso hay denuncia y hay castigo. Un profesor se puede coger la baja por depresión y seguir cobrando su sueldo sin acudir al centro, pero los niños tienen que sufrir el acoso día a día -a veces año tras año- sin ninguna protección. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. En primer lugar más dureza y dejar de decir que quien acosa también es víctima. ¿Qué tal suspenderle el curso? Quizás entonces alguien se mueva. ¿No queremos las mujeres más dureza contra los agresores sexuales? Pues también contra quienes agreden a nuestros hijos en grupo.