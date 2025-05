Comenta Compartir

El amor se porta muy bien con quien lo siente de verdad y está presente en la vida del que lo sabe disfrutar. Y además si se porta bien, le hace sentir que su cuerpo está bien. Es como cuando comes una fruta. Porque el amor es como una rosa en flor. Sobre todo si quien lo siente lo hace sin temor alguno. El amor sin dolor y con calor es una suerte, es como encontrar un tesoro. Es un gran honor sentir ese calor y explotar de amor. Los sentimientos que experimenta uno cuando ama son un drama para quien no lo siente, sobre todo si su mente no está atenta ni contenta. El amor, en definitiva, es como una rosa en flor.