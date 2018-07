Corrección política y lingüística

onsciente de que me meto en un campo minado, se mire por donde se mire, no por ello quiero evitar hablar de un tema que, en efecto, además del peligro que acarrea, rara vez suele ocupar las páginas de los rotativos. Me refiero a la novedad que supone saber que un gobierno en el ejercicio de su poder refleje su preocupación por el tratamiento lingüístico integrador de un texto que no es cualquiera, sino el que nos regula la vida diaria, o sea, el de la Carta Magna. Es evidente que la composición femenina de ese Gobierno ha podido influir en tal iniciativa y, acaso, debido a ello, las ganas de que una voz, como la de la mujer, casi siempre proscrita, haya de ser escuchada de forma manifiesta, de aquí en adelante.

Así, el Gobierno central, firme en su propósito de llevar a cabo políticas de inclusión de la mujer, queriendo, pues, buscar una suerte de corrección política en base a la utilización de un lenguaje, en español o castellano, más inclusivo, solicitó, por medio de su vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, a la Real Academia Española (RAE), un informe acerca del estado del texto de la Constitución en relación con este tema. Es normal que este documento escrito, referente central en la marcha de un país, acoja en su seno el mayor grado de integración de género y que, por tanto, su lectura fluya de la mejora manera, sin que cause contrariedades o recelos, por mínimos que sean, entre sus potenciales lectores, de uno u otro sexo. Si bien su director, el académico gallego Darío Villanueva, vio con normalidad -otros miembros han sido más renuentes- la tarea encomendada, no ha dejado de mostrarse escéptico desde entonces, ante la propia idiosincrasia de la institución que dirige, que no hace sino velar sus armas en pos de la corrección lingüística, mal avenida esta con los cambios bruscos, más si algunos quiebran la base de su gramática y, en general, con lo que no sea practicidad y economía del lenguaje.

Con estos mimbres, pudiera parecer que nos encontráramos ante una suerte de confrontación retórico-dialéctica (si no, también, meramente política), a dos bandas, aunque no sé hasta qué punto sería cierta, si cada uno no se mueve de donde está. Por un lado, la de la corrección política, que demanda un lenguaje inclusivo que se quiere endosar a una realidad que evite lo sexista, y que a veces se parece a eso que se ha dado en llamar lo «políticamente correcto», y que puede llevarnos a cometer las más grandes tropelías lingüísticas. Llevándolo al extremo, ¿se acuerdan de aquello de 'miembros y miembras'?.

Por otro, la de la corrección lingüística, que, quizás, peque de una cierta parsimonia a la hora de activarse, de acuerdo al uso de los hablantes, y cometa, con ello, al final, deslices por defecto, o por no llegada a tiempo, de índole política. La alusión a la «mujer fácil», en la quinta acepción del significado de este adjetivo, mantenida inalterable hasta hace poco, ha sido sustituida, al fin, por «persona fácil». Lo que sugiere a los que están al quite o tienen prisa por modificar las cosas, que no se acaba de discriminar la justa reivindicación de la igualdad de género en esta sociedad. Otra cosa sería, frente a esta del léxico, la alteración de reglas gramaticales, muy bien definidas, en la RAE, en relación con el «género», y que, en el supuesto de algún posible cambio causado por la aplicación de un lenguaje inclusivo en exceso, quizás, nos lleve a hablar de la invención de otra lengua, ajena al castellano. ¿No se está empezando ya a crear esta con desdobles innecesarios -dicen los académicos-, como ciudadanos y ciudadanas, para aludir a ambos sexos, pero democráticos -dicen los inclusivos-, que se oyen cada vez más a menudo?

Urge, creo, un consenso entre estos dos mundos -el que proyecta la mirada política y el que lo hace desde la idiomática- que se necesitan más que nunca. Todavía hoy la ministra proactiva mantiene que, con o sin asesoramiento de la RAE, continuará con el proceso. A uno se le ocurre que no estaría mal poseer entre todos otro talante y que las cosas habría que verlas en toda su dimensión, es decir, en su verdadera complejidad. No se puede entrar en el mundo de la lengua de manera un tanto intempestiva, ni olvidarse de mantener una receptividad empática ante las nuevas formas conciliadoras de invocar la realidad. Todos saldremos ganando.

La responsabilidad de la mejora se adquiere, si las dos partes colaboran, a pesar del grado de cooperación diferente en que esto pueda llevarse a término. No creo que nos debería causar sorpresa que este tipo de informes, que ahora se piden, sean cada vez más habituales, dados los cambios que día a día se experimentan. Por muy ilusorio que parezca, las innovaciones se producen en el caso de que se confronten diagnósticos y decisiones, en torno, aquí, al uso de la lengua en los textos institucionales. Qué no decir de un texto -hablamos del que habría de ser el catecismo de los ciudadanos-, cuya primordial aspiración es que sea más legible, fiable y auténtico, en definitiva, que esté amasado con un lenguaje más democrático. ¿La senda del lenguaje inclusivo nos conducirá a él?