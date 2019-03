Y es que el que no corre 'vuela' Cartas al director ANTXON VILLAVERDE SAN SEBASTIÁN Lunes, 18 marzo 2019, 08:22

Dicen que los niños franceses, cuando se les pregunta: ¿qué quieres ser de mayor? Su respuesta es ¡español! Ante esa pregunta nuestros niños suelen decir, por ejemplo, que quieren ser bomberos o policías, preferentemente, y es que aquellos, al ver nuestro calendario laboral, no pueden por menos que envidiarnos, al igual que la mayoría de países, pero sobre todo Francia, que al estar tan próxima a nosotros, se enteran de todas nuestras fiestas, y cómo fabricamos sus puentes laborables con ellas. Se está hablando en este momento tanto del 'Brexit' que se ha puesto de moda bautizar con este nombre a los perros. Nuevamente anuncian nuevos aplazamientos de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en esta ocasión que van a ser salidas de dos velocidades, una en breve, y la otra que pueden pasar años hasta que se decida definitivamente, por lo que tenemos 'Brexit' para rato, y hemos de estar preparados, con la 'lata' que nos espera en los próximos tiempos. En otro orden de cosas, que no podemos dejar de comentar en estas líneas, es la que le ha caído a la empresa de aviación Boeing, con su avión 737 Max, que, a pesar de que en este momento están volando 1.250 de estos aparatos por los cielos del mundo y de que 8.500 de estos aviones lo hacen semanalmente, algunos países han prohibido su utilización. Que bien le va a venir esto a Airbus, y es que el no corre ¡vuela!