La cordial distancia

Por fin. Habrá cumbre. Frente a los malentendidos del verano, Quim Torra será solemnemente recibido por el lehendakari Urkullu en Ajuria Enea. Puede que hasta con aurresku de honor. El encuentro encierra su relevancia y un punto de morbo en la actual coyuntura en la que entre los soberanistas vascos y catalanes se han levantado, además de complicidades afectivas, una muralla de diferencias tácticas. La cita revelará esa dualidad, esa ambivalencia entre sentimientos y razones. Urkullu y Torra representan ya dos formas distintas de entender el nacionalismo y el encauzamiento de las tensiones nacionales en el Estado español, sobre todo en un momento de máxima incertidumbre europea. La quiebra entre el PNV y los herederos de la tradición convergente es profunda. Lo vimos hace un año. Urkullu intentó ejercer de mediador en Cataluña, quiso que las aguas no rebasaran su cauce, que Puigdemont convocara elecciones autonómicas, no impulsara la Declaración Unilateral de Independencia y que Rajoy no activara la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aquella fórmula de apaciguamiento no fue posible y el choque de trenes se lo llevó todo por delante. Ahora vemos las consecuencias.

El encuentro servirá para limar asperezas. Dentro de una cordial distancia. Cordial, porque la solidaridad emocional con Cataluña nadie la pone en duda. Pero ni Urkullu ni Ortuzar, el presidente del PNV, están en la misma onda que Torra. Los jeltzales sintonizan mucho más con ERC y su visión más posibilista que con el redentorismo que inspira la estrategia del tándem Puigdemont-Torra, embarcados en una huida hacia adelante de presión y ruptura con el Estado. Como ahora no tienen Gobierno del PP al que zaherir, han encontrado en la denuncia de la Monarquía el fácil chivo expiatorio del 'enemigo'.

Urkullu, que es político, está en otra cosa. Y Torra, que es un editor metido en política por las circunstancias, lo sabe. El 'procesismo' catalán ha entrado en una recta muy resbaladiza. La amenaza de desplome electoral de JxCat ha forzado la llegada de la Crida. Pero el pulso entre radicales y pragmáticos aún no ha escrito el desenlace.