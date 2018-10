DEMASIADO 'CORASÓN'

Levantaron el Sagrado Corazón de Urgull para que cobijara a quienes habían dado la vida por Dios y por España, guiados por el Caudillo salvador de la patria (sic). Y ahí sigue, no sé si cumpliendo su labor con eficacia o no. También es cierto que los mensajes de los monumentos se van disolviendo y solo queda la forma. Ante las pirámides de Egipto, ya no hace falta protestar contra la idea de que los faraones eran divinos; ante los crómlech, no discutimos... bueno, no discutimos lo que sea que creyeran los prehistóricos; y al Sagrado Corazón no le veo ya ninguna capacidad de ensalzar el franquismo. Al revés: ese mamotreto de doce metros parece un viejo Godzilla que nos recuerda la amenaza.

Los mensajes caducan, la forma permanece. Pues eso: yo quitaría el Sagrado Corazón porque me parece muy feo, porque me recuerda a esas figuras de porcelana que se ponían encima del televisor, a toda esa decoración kitsch que dejan los propietarios en los pisos de alquiler, como los cuadros de payasos tristes, las enciclopedias amarillentas y el cenicero recuerdo de Zamora. Sobre gustos hay muchísimo escrito: solo añado lo mío. Quitaría la estatua, pero con el temor de que la sustituyeran por más kitsch. No sé: un toro de Osborne, un escudo de la Real de veinte metros, un mástil con una ikurriña gigante o una estatua de aquel ciclonudista Irwin como emblema de nuestros Debates Donostiarras. También me asusta remover lo que no se debe. En los relatos de Lovecraft, los monumentos de piedra sirven para invocar a Yog-Sothoth, a Cthulhu, a los dioses más oscuros y los monstruos más terroríficos. Ahora que van a mover la tumba del Valle de los Caídos, temo que destaponemos Urgull y nos salga por aquí la momia resucitada. Vale, dejemos la estatua. Como pararrayos funciona muy bien.