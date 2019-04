Todos y todas hemos visto como últimamente hay una serie de movimientos «llamados» feministas que salen a la calle con eslóganes ya aprehendidos. Fijaros a que nivel de absurdez hemos llegado, que me siento totalmente indignado porque esa ideología de género ha llevado a un hombre maravilloso, lleno de bondad, llamado Ángel, que su único pecado ha sido cuidar y amar a su mujer postrada en una cama, a ser tratado como un maltratador de mujeres, como un asesino machista, por ayudar a empoderarse a su mujer y cumplir sus deseos. ¿Esa es la igualdad que queremos en nuestro país? ¿Esas son las leyes que queréis? ¿A eso se le puede llamar justicia? ¿Dónde están ahora aquellas que afirman que la justicia es heteropatriarcal? ¿El caso de Ángel no os indigna como personas? Yo me niego rotundamente, prefiero que me llamen machista a ser una persona inhumana, sin ninguna empatía y sin ninguna justicia social. Hago un llamamiento a todas esas mujeres que lucháis por la igualdad real de oportunidades a salir a manifestarse por Ángel, una víctima clara de estas lagunas judiciales y decir bien alto: estamos contigo Ángel.