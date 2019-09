Consultas y partidos

Siempre se han dado numerosas consultas entre los partidos políticos ante unas elecciones, pero como ahora, ni los más viejos recuerdan tantas, y es que el organigrama político actual, donde se dan, solo en Cataluña, siete partidos políticos, amén de los del resto de España, no hay forma de ponerse de acuerdo. Si Pedro le ofrece a Pablo, y este pide más, no hay acuerdo. Si Pablo rebaja su petición, y a Pedro le sigue pareciendo demasiado, no hay acuerdo. Si Pedro se plantea gobernar solo, no parece que lo tiene fácil. Son tantas las consultas que nos han informado que la inmensa mayoría nos perdemos. Sin embargo hay un sector en la opinión pública, que cree que no habrá nuevas elecciones, y que Pedro será nuevamente presidente, haciendo buena aquella canción, que se titulaba el Telegrama, que entre otras cosas decía: ya lo sabía, ya lo sabia, porque con tu mirada, tú me pusiste un telegrama, que me decía, etc. Veremos, y pidamos por la paz un ave maría, y evitar nuevas elecciones, por el gasto que estas suponen, y dejarnos de marear la perdiz, que se dice. Se atribuye a Einstein la frase: la mente que se abre a una nueva idea, jamás regresa a su tamaño original; algo así les debe de estar ocurriendo a nuestros políticos.