JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

'Txiki' y Otaegi, ni héroes, ni mártires

Nos separa un abismo moral. Las víctimas condenamos todos los asesinatos, la izquierda abertzale ensalza al asesino si sirve a su proyecto político

Consuelo Ordóñez

Presidenta de Covite

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Desde la Transición, la izquierda abertzale celebra cada 27 de septiembre el 'Gudari Eguna' en recuerdo de los miembros de ETA político–militar Juan Paredes ... Manot, 'Txiki' y Ángel Otaegi, fusilados en 1975 junto a tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). Los cinco fueron condenados a muerte durante el franquismo, en procesos judiciales que no cumplieron los mínimos estándares de un juicio justo.

