JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Héroes a su pesar

Su valentía fue silenciosa, sostenida por un principio moral simple: vivir y dejar vivir, incluso en condiciones extremas

Consuelo Ordóñez

Presidenta de Covite

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Hasta hace bien poco, en Euskadi y Navarra la libertad era un bien codiciado del que solo unos pocos podían disfrutar plenamente, sin miedo a ... las consecuencias. Mientras la mayoría de la sociedad vivía temerosa de emitir cualquier palabra o gesto que pudiera incomodar a ETA y a su entorno político y social, hubo ciudadanos que se negaron a vivir arrodillados ante el terror. No buscaban protagonismo ni reconocimiento; solo querían vivir con normalidad. Sin embargo, en la Euskadi y Navarra dominadas por el terrorismo, esa normalidad requería a veces de una valentía extraordinaria que los convirtió en héroes a su pesar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

