ITV conflictiva

Hoy he pasado la ITV en Doneztebe, en Navarra. Es la cuarta vez que voy a esta estación, antes lo hacía en Irun, pero las huelgas y el tener que esperar bastante tiempo, pese a tener cita previa para pasar la ITV, me animaron a ir a Doneztebe, pues en esta estación no era necesario pedir cita, y las colas eran menores que en Irun. Actualmente hay que pedirla, cosa que hice por internet el pasado 26 de abril (la cita hay que pedirla los viernes) y me la dieron para el día 6 de mayo. Pese a que me he personado diez minutos antes de la hora, me han permitido ponerme a la cola para hacer el papeleo y, a las 9:45 horas de la mañana, que es cuando tenía mi hora, han comenzado a hacerme la inspección. Un cuarto hora después ya estaba de regreso hacia Donostia. No entiendo la diferencia de calidad del servicio que hay entre las estaciones de Irun y la de Doneztebe, máxime cuando ambas pertenecen a la misma empresa. En mi opinión TÜV Rheinland debe analizar las causas y adoptar las acciones necesarias, y el Gobierno Vasco exigir la solución del problema, y si no o hacen, deberá rescindir la concesión a dicha empresa, porque no es de recibo que ante una inspección obligatoria, los conductores guipuzcoanos tengamos semejantes problemas, y que se nos recomiende solicitar la cita dos meses antes. Señores, si circulamos sin tener la ITV al día, la Ertzaintza nos multa, y si tenemos un accidente, la compañía de seguros puede desentenderse.