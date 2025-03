Con ellas y por todos

Comenta Compartir

Millones de mujeres conmemoran hoy su Día Internacional con la satisfacción por las conquistas logradas paso a paso, sacrificio a sacrificio, movilización a movilización en ... el largo camino hacia la igualdad, pero también con la consciencia de que muchas de las suyas, en lugares dispares del mundo, no podrán celebrar una jornada de fiesta y reivindicación como la de este domingo 8 de marzo. Es a esas mujeres a las que hay que recordar, como una prioridad irrenunciable, tal día como hoy: a todas las que continúan sometidas a un machismo medieval en las sociedades más opresoras del planeta; a las que siguen sojuzgadas, violentadas, orilladas y silenciadas como si la Humanidad, en su conjunto, no hubiera avanzado hacia la defensa estricta de los derechos y libertades más esenciales para ambos sexos; y también a aquellas que, viviendo entre nosotras, en las sociedades más modernas y avanzadas, padecen un maltrato tal que desemboca en medio centenar de feminicidos cada año en España, una sangría inacabable que interpela al compromiso de todos. Aun cuando el combate colectivo e integral contra la violencia machista ha conseguido una concienciación contra ella sin paragón en nuestra historia, el Pacto de Estado para ampliar los recursos disponibles e intensificar la respuesta institucional no se ha desplegado aún a pleno rendimiento. Y ha aflorado un cuestionamiento muy preocupante, por regresivo, sobre la identificación y tratamiento de la violencia contra las mujeres, crecido al calor de los discursos revisionistas de Vox, que amenaza consensos políticos y sociales trabajosamente alcanzados. El millar de ciudadanas asesinadas por sus maridos, novios o excompañeros desde que existe un recuento oficializado constituye una pérdida tan lacerante, una cifra tan inapelable, que desmiente por sí misma cualquier intento de trivializar el machismo que llega a matar subsumiéndolo en otras violencias.

Polémicas en torno a la jornada La tercera convocatoria masiva del 8 de marzo, tras la implosión de 2018 y la huelga del año pasado, llega en un contexto marcado pot las diferencias en el seno del Gobierno PSOE-Unidas Podemos en torno a la nueva Ley de Libertad Sexual y las discrepancias entre las dirigentes del PP sobre la conveniencia de que el partido secunde la gran manifestación de hoy en Madrid. Que ambas diatribas hayan estado protagonizadas por mujeres –la vicepresidenta Calvo y la ministra Montero, en un caso, y Cuca Gamarra, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso, en el otro– refleja lo más visible y sonoro, que ellas también pugnan ya por sus espacios de poder. Pero también la existencia de miradas diversas y no obligadamente coincidentes sobre el feminismo y el papel de las mujeres. Se trata de un debate tan necesario como estimulante en potencia que la heterodoxia feminista alejada de dogmas debe ser capaz de afrontar, identificando y anticipando los nuevos desafíos sociales que encaran las mujeres y rebatiendo, en su caso, las reivindicaciones en nombre de la igualdad que solo simulen serlo. Este 8-M, como los anteriores, también convoca a los hombres no solo a reflexionar sobre los machismos explícitos y los micromachismos que perduran y a los que no pocos contribuyen. Es un llamamiento a hacerlo sobre los roles de la masculinidad y el lastre que puedan estar ejerciendo en su propio desarrolllo personal. Durante demasiado tiempo, la igualdad solo llegó de la mano de la lucha sostenida y extenuante de ellas. Sin ellos, sin su compromiso colectivo con el cambio, pervivirán barreras injustas por infranqueables. Porque o la igualdad real se entiende como un deber de todos y por el bien de todos, o no será.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión