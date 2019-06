Yo compro la ONCE

Sí ya sé que hay muchas loterías, quinielas, primitivas bonolotos, pero yo la compro siempre porque la ONCE es el único sorteo cuyos beneficios van íntegramente a esa organización sin ánimo de lucro y porque yo tuve una experiencia hace muchos años: un compañero de trabajo tenía una niña de cinco años preciosa, de repente por un coche que le dio por detrás en la carretera, la niña se quedó ciega y gracias a la ONCE esa niña pudo estudiar, vivir una vida feliz dentro de la mala suerte que tuvo, pudo trabajar, casarse y tener niños, y todo gracias a la ONCE, yo eso nunca lo olvidaré.