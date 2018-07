Cómplices del blanqueamiento de ETA Quieren igualar la violencia ilegítima ejercida por la agresiva organización con los errores que han podido cometer miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista CONSUELO ORDÓÑEZ Presidenta de COVITE Viernes, 27 julio 2018, 06:30

Un principio básico de un Estado de Derecho es que para acusar a alguien de haber cometido un delito hay que demostrarlo con hechos. No basta con una declaración que no esté enmarcada en un procedimiento judicial. Es necesario identificar con nombres y apellidos a los presuntos culpables de ese delito y aportar pruebas irrefutables. Hoy, con la retirada del recurso de inconstitucionalidad a la Ley 12/2016 de Abusos Policiales, se va a transgredir este fundamento del Estado de Derecho.

Una comisión administrativa cuyos miembros han sido escogidos por el Gobierno Vasco va a ser la que examine quién ha sido víctima de abusos policiales y quién no. Mientras que las víctimas del terrorismo han de seguir un procedimiento judicial exhaustivo ante un órgano jurisdiccional para demostrar que lo son, las supuestas víctimas de abusos policiales van a ser declaradas como tales por medio de una fórmula carente de seguridad jurídica y al margen de un proceso judicial. Bastará con que las supuestas víctimas de abusos policiales declaren que lo han sido para que se les otorgue la condición de víctimas, sin un procedimiento judicial que lo avale. Esta maniobra es un ataque severo al Estado de Derecho. Y un agravio comparativo con las víctimas del terrorismo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que va a realizar modificaciones en la Ley 12/2016 de Abusos Policiales a cambio de retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la comisión de evaluación de los abusos policiales lleva varias semanas constituida y que hoy se va a retirar el recurso sin conocer esos cambios. Todo esto induce a pensar que hay segundas intenciones tras esta artimaña, más allá de indemnizar a las víctimas de abusos policiales: aportar un empaque legal a la 'teoría del conflicto', un cimiento necesario para lograr la absolución histórica de la trayectoria terrorista de ETA. El brazo político y el entorno social de ETA no desaprovechan ninguna ocasión para intentar desprestigiar al Estado de Derecho y desacreditar a las Fuerzas de Seguridad. Así, eximen a la banda terrorista de sus responsabilidades criminales y justifican a posteriori su existencia.

La tortura es, sin lugar a dudas, un crimen deleznable que merece que los gobiernos pongan todos sus esfuerzos en investigar. La presunta perpetración de torturas por parte de determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad en el marco de la lucha antiterrorista debe examinarse con rigurosidad; y, en los casos en los que se acredite que dichos comportamientos inadmisibles han ocurrido, aplicar las condenas correspondientes. Sin embargo, no debería bastar con la acusación, genérica e indiscriminada, a todo un cuerpo policial -la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, o cualquier otro- de delitos tan graves como la tortura para obtener la condición de víctima de abusos policiales. Los torturadores tendrían que ser identificados con nombres y apellidos y sería necesario que el delito se acreditase a través de las actuaciones judiciales correspondientes. Así funciona un Estado de Derecho.

Si se transgrede este principio básico, se podría llegar a concluir que, quienes se empecinan en equiparar sufrimientos, y en consolidar el relato de que en el País Vasco ha habido múltiples víctimas de distintas violencias, pretenden aprovechar esta ocasión para intentar igualar la violencia ilegítima ejercida por ETA con los errores que hayan podido cometer algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de la lucha antiterrorista. Esto vaciaría el significado político de las víctimas del terrorismo: cuando todos somos víctimas, nadie lo es.

El eje central que ha marcado la historia de violencia de los últimos cincuenta años en el País Vasco es ETA. Aunque la izquierda abertzale asegure que «el conflicto vasco es anterior a ETA», la banda terrorista surgió con un objetivo: imponer un proyecto nacionalista vasco totalitario y excluyente. Sus crímenes no son la consecuencia de un hipotético conflicto anterior. Esta afirmación supondría atenuar o incluso negar la responsabilidad criminal de ETA, que fue una organización terrorista con un proyecto político claro: crear una sociedad en la que los ciudadanos no nacionalistas no tuvieran sitio. Una banda que se ha disuelto no solo sin haber condenado su trayectoria criminal, sino sin renunciar a lograr ese proyecto totalitario. Aunque sus medios han cambiado, sus fines, no.

Por ello resulta tan inquietante que vaya a ser una comisión creada por el Gobierno Vasco la que decida quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es, siguiendo un método que contraviene las bases nuestro Estado de Derecho. Porque cada uno de los pasos que el Ejecutivo vasco ha dado en los últimos años en materia de memoria se ha dirigido a reforzar un relato falseado del pasado en el que se blanquea a ETA.

A falta de conocer cuáles son las modificaciones que se van a introducir en la Ley 12 / 2016, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Pedro Sánchez corren el riesgo de ser cómplices de una estrategia que persigue lograr la exculpación histórica de ETA. Esperemos que no caigan en esa trampa y no contribuyan a reescribir la historia a favor de un nacionalismo que, en lugar de asumir la culpa por acción u omisión en lo que respecta a ETA, prefiere extender la culpa y, con ella, la condición de supuestas víctimas.