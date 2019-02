De colores y posiciones

Que problema elegir el color del jersey cada día, el fondo de armario ya no da más de si. Te pones el rojo... eres del PSOE, te pones el azul... del PP, naranja de Ciudadanos, morado de Podemos, amarillo, verde etc. Pues yo ya estoy aburrido del gris y del negro que bastante triste es el panorama y más que lo quieren hacer para confundir al 'personal' a los votantes, a los 'paganos', que calentar la casa cuesta 200 euros al mes. Unos con los cantos de sirena y otros con los males del infierno, no hace falta aclarar, supongo. Otro tanto ocurre con dónde nos sitúan, que no sé por qué este afán de situarte en algún sitio, en la derecha, en la izquierda, en el centro, a la derecha de, a la izquierda de, a la extrema derecha de extrema del centro de la izquierda. Divide y vencerás, una manipulación, un despropósito. Reglas del juego para los que juegan a este macabro juego político de partidos, partidismos, enchufismos, ventajismos y aprobechateguis. Los ciudadanos, considerados por los dirigentes como masa electoral (rebaño) fácilmente manejable, desinformada o mal informada, influenciable por principios épicos de patria, banderas, partidos, líderes, odio, desconfianza y envidias, es arrastrada a tomar partido por sus partidos -los de ellos, por sus intereses, los de ellos- y se corre el riesgo de perder de vista la cordura, la sensatez, los valores esenciales que permiten una vida digna. Necesitamos criterio propio independiente de los partidismos y de los que nos cuentan, ellos juegan a su juego, no les sigamos el juego. Que no tengan ganado el voto antes de empezar la partida. Que no nos cuenten milongas. Que no nos dividan.

:: PEDROMARI MODREGO DONOSTIA