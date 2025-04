Comenta Compartir

Nunca ha habido tantos programas gastronómicos como ahora en televisión. Sin embargo, todos comemos, nadie cocina. Nunca tantas personas habían comido fuera de casa; en comedores laborales, restaurantes de menú del día o comprando su comida a empresas especializadas. Nunca antes tantos niños habían comido en los comedores escolares, ni tantas empresas habían servido comida a domicilio. La carnicería y pescadería de barrio desaparecen paulatinamente. Vivimos en la era de la inmediatez y no se concibe esperar turno para adquirir una lubina fresca o unos buenos filetes. Preferimos comprarlos en bandejas de plástico, en las que no sabemos cuánto tiempo lleva la pieza. No tenemos tiempo ni ganas de limpiar y preparar unas anchoas. Las habituales comidas familiares de los domingos, basadas en platos tradicionales, cocinados con un fervor casi religioso, serán historia en la próxima generación. Y la convivencia familiar se fragmentará por ello, además de que con esta mala alimentación actual, nuestra salud se está resintiendo y empeorando con resultados todavía por conocer.