El clero y los abusos

Está claro que impresiona más un titular de 1.000 clérigos cometieron abusos contra menores que un 4,4% del clero fue acusado de abusos en 52 años. Dentro de los culpables de abusos a menores habría que distinguir entre los ocasionales y los depredadores sexuales. No es lo mismo ser culpable de un acto aislado que ser un delincuente habitual. Llama la atención que mientras en los atentados yihadistas se insiste en que no se puede identificar a los musulmanes con los terroristas, en el tema de los abusos hay pocos distingos entre los abusadores y el clero en general. Cuando se recopilan datos, suelen ser acusaciones, pero eso no quiere decir que estén comprobadas.

:: ANA ESTHER OVELAR DONOSTIA