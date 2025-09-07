La importancia de la lectura
CLAUDIA LÓPEZ DONOSTIA
Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:28
Varios estudios demuestran que los niños que leen regularmente mejoran notablemente su capacidad para escribir correctamente. Fomentar el hábito de la lectura en casa y ... en la escuela es una inversión en el futuro académico de nuestros hijos. No solo se trata de disfrutar historias, sino de cultivar habilidades esenciales que de seguro conservarán.
