Las cifras del absentismo Editorial DV Lunes, 23 septiembre 2019, 07:05

Euskadi se mantiene como una de las comunidades autónomas con mayor abstentismo laboral, en una radiografía inquietante: según las últimas estadísticas, 70.000 ciudadanos faltan a diario a su puesto de trabajo y un 31,2% de ellos lo hace por causas no justificadas, lo que abona la preocupación empresarial por las horas laborales perdidas. Lo primero que cabe requerir, ante las dudas que plantean los sindicatos sobre las cifras, es que se establezca una metodología capaz de deslindar qué parte de ese abstentismo se debe a permisos, a vacaciones, a horas sindicales o a bajas de maternidad y paternidad; solo clarificando el escenario se podrá proceder a un diagnóstico acertado de la envergadura del problema. Un problema que provoca efectos negativos sobre el funcionamiento de la economía, ya que se resiente la calidad del modelo productivo, se pierde músculo en productividad y eficiencia y ello redunda en un lastre para la competitividad. Las singulares características de la estructura económica vasca, con un potente sector industrial y convenios garantistas, no deberían dar pie a ausencias laborales injustificadas. Y no es asumible que el absentismo se deje sentir más en el sector público, dotado de un amparo mayor, que en el privado. Faltar al trabajo sin razón que lo explique constituye, de partida, un fraude que daña las relaciones laborales y puede conllevar un sobreesfuerzo para los compañeros de los ausentes.