Nos debe congratular que se haya apostado porque San Sebastián sea «mucho más que gastronomía, cine y turismo» (DV 30.09.19). Esta reconversión nos situaría realmente en el pelotón de cabeza de lo que entendemos convencionalmente por cultura. Y es también motivo de felicitación la escenografía renacentista del congreso Passion for Knowledge, a celebrar estos días en nuestra ciudad, que intenta divulgar la ciencia en compañía con las artes, sin que el dominio de la intuición afecte al rigor del conocimiento. Pero me gustaría insistir en la conveniencia de que la convivencia con la estética no eluda la noble vecindad con los imperativos de la ética. La verdad alcanza su cima cuando aporta capacidad de crítica y supone un anticuerpo para los virus tecnocráticos. La Crítica de la Razón pura es inseparable de la Crítica de la Razón práctica. Ciencia y conciencia. Ciencia para qué y al servicio de quién. Entre las mentes más lúcidas todo esto son obviedades, tautologías, pero el nivel de macro injusticia al que está llegando el mundo incivilizado reclama que los científicos del futuro, los actuales estudiantes y próximos investigadores, aboguen por un mínimo de transversalidad en sus disciplinas, y a la hora de preparar el equipaje de su inacabable viaje incluyan a la tan denostada filosofía junto al cepillo de dientes.