¿Es una ciencia o un arte?; desde muy antiguo se hace política, los griegos ilustres en su tiempo dijeron que el ser humano es una animal ' político'. Cada día, en cada momento se hace política, no es necesario ni indispensable o condición ser integrante o militante en un partido, grupo o movimiento para ejercer el oficio de ciudadano. Se dice de la política que es la madre de todas las ciencias. La política ha sido denostada, maltratada como actividad, también desprestigiada. Pero la política no tiene culpa de esos injustos cargos. Siempre seguirá siendo la noble ciencia u oficio universal. Quienes sí tienen culpas son aquellos personajes-políticos que por sus funestos cometidos públicos en nombre de la política la dañan cada día, generalmente arrimados a ella con intenciones oscuras y reñidas con toda ética pública. Nos preguntamos constantemente: ¿Qué es tener una política? Saber adónde se va, cómo se va y a qué se va. Y añadimos: no basta tener una política para tener un ideal político. Un ideal político es indivisible de una moral política. Política tienen todos. Moral política, no. Para reforzar más el concepto y la práctica política como sociedad humana, en particular en nuestro país, existen muchos ejemplos, históricamente algunos muy notables y otros lamentables. La política no es el arte de la zancadilla, y menos ha de ser la práctica del embuste. Cuando esas nefastas prácticas suceden, quien las hace finalmente, si no cae, resbala. La política tiene un doble sentido, ciencia y arte.