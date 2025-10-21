Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Prepararnos para un clima incierto

Apostar por anticiparse no solo reduce costes económicos y sociales, sino que refuerza nuestra resiliencia colectiva frente a un tiempo que ya está cambiando

Charles Kirby

Socio del área de Sostenibilidad en Consulting de EY

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

En los tiempos que corren, escribir sobre el cambio climático a menudo se interpreta como una toma de posición política, cuando debería ser un ejercicio ... objetivo basado en datos y en las previsiones de modelos científicos. La realidad es que este cambio ocurre desde hace décadas, con una aceleración creciente. Donde sí puede haber espacio para la opinión es en las medidas a adoptar –mitigación o adaptación–, en su ritmo y, sobre todo, en quién debe asumir los costes. Para hablar del impacto del cambio climático es necesario entender el concepto de riesgo. Puede ser inmediato y visible –olas de calor, subida del nivel del mar– o latente. Cambios como el aumento de la temperatura de los mares elevan la probabilidad de eventos catastróficos. Las inundaciones de 1983 en Bilbao se consideraron un suceso con un retorno de 500 años, extremadamente raro. El cambio climático altera esas probabilidades y hace que lo extraordinario deje de serlo. Este riesgo latente se entiende con un ejemplo cotidiano: un nivel muy alto de colesterol aumenta la probabilidad de infarto, aunque no implique que ocurra mañana.

