Change ¿what change? Mi genoma y yo Se diría que el TAV ha dejado de ser una de las oportunidades preferentes para reducir emisiones ÁLVARO BERMEJO Martes, 12 marzo 2019, 00:09

Desde que vivo en Madrid y subo a San Sebastián en trenes jurásicos que triplican lo que invierte en cubrir esa distancia cualquier AVE, cuento por décadas lo que viene demorándose la implantación de la 'Y' vasca. ¿Quiénes son los responsables? Precisamente los que aparecen en la foto inaugural de la Conferencia 'Change the Change' -ellos y sus predecesores- hermanados por el «firme compromiso de convertir en oportunidad el reto del Cambio Climático». Se diría que nuestro tren de alta velocidad ha dejado de ser una de sus oportunidades preferentes para reducir emisiones. Pero a nadie parece importarle. La puesta en escena, subrayada por la presencia de popes como Nicholas Stern, invita al aurresku global.

Lástima que Stern no les acercara el exhaustivo informe publicado por el New York Times. Bajo un epígrafe harto elocuente -'Losing Earth', Perdiendo la Tierra-, enumera las mil y una oportunidades perdidas para detener el calentamiento global, cuando aún estábamos a tiempo -entre 1979 y 1989-. Los responsables ya no salen en la foto, pero todos ellos ocupaban altos cargos de la Administración norteamericana.

En 1979, cuando se concertó la primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra, lanzadores de alertas como Raf Pomerance y Jim Hansen modelizaron «espejos proyectivos» donde se plasmaban los efectos del creciente de emisiones. No cabía otra que la retirada gradual de las energías fósiles. La respuesta de Jimmy Carter fue un cauto 'Do we care?' -¿Debemos hacerlo?-. Cuatro años después se publica el Informe Nierenberg, quinientas páginas subrayando la conclusión de que era preciso actuar inmediatamente. El nuevo presidente, Reagan, firma un acuerdo de cooperación para detener el cambio climático con Gorbachov. Por supuesto, ante las cámaras. Fuera de ellas cesa al director de la Agencia para la Energía Solar. Ya en 1988, la Conferencia de Toronto -el Woodstock del Clima- declara que el Cambio Climático comienza a ser irreversible. El Efecto Invernadero llega hasta la Casa Blanca. Esta vez Reagan posa junto a Margareth Thatcher. Su declaración supera a las de Greenpeace: «la salud de nuestra economía y la de nuestro entorno dependen la una de la otra». Llegado el momento de firmar el protocolo final, EE UU se escabulle con un cínico «sería una locura atarnos las manos».

Después de todo lo previo huelga averiguar si Pedro Sanchez vino al 'Change the Change' a bordo de su Falcon hipercontaminante. Seguro que lo hizo en bicicleta.