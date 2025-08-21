Carta a Nely Aguirre
César Moya Villasante
Donostia
Jueves, 21 de agosto 2025, 05:56
Kaixo ene maitia: Sabes que me enamoré de ti el día que te conocí y sigo igual y sin cura posible. Hoy te he dejado ... en esa tierra maravillosa rodeada de tus montes queridos, Uzturre, Hernio.... Y en ese espacio sideral en donde ahora estás nos juntaremos algún día. Ya sabes que mi amona se puso contenta cuando supo que tenía una novia vasca aunque mi trabajo era en Madrid. Me iría muy bien, le dijo a mi ama. Y así ha sido, tú has creado una familia maravillosa partiendo de dos hijas que están también enamoradas de ti y de esos montes que te rodean. Porque dejaste una estela de bondad con genio, pero oportuno, porque sabes que soy feminista y sé que algún día las mujeres gobernarán el mundo y será tan distinto como quisiste hacerlo tú, pero aún no hemos llegado a ese tiempo nuevo que llegará. Te quedaste solo en la familia y fue suficiente. Beti zurekin eta musuak. Ikusi arte.
