Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Carta a Nely Aguirre

César Moya Villasante

Donostia

Jueves, 21 de agosto 2025, 05:56

Kaixo ene maitia: Sabes que me enamoré de ti el día que te conocí y sigo igual y sin cura posible. Hoy te he dejado ... en esa tierra maravillosa rodeada de tus montes queridos, Uzturre, Hernio.... Y en ese espacio sideral en donde ahora estás nos juntaremos algún día. Ya sabes que mi amona se puso contenta cuando supo que tenía una novia vasca aunque mi trabajo era en Madrid. Me iría muy bien, le dijo a mi ama. Y así ha sido, tú has creado una familia maravillosa partiendo de dos hijas que están también enamoradas de ti y de esos montes que te rodean. Porque dejaste una estela de bondad con genio, pero oportuno, porque sabes que soy feminista y sé que algún día las mujeres gobernarán el mundo y será tan distinto como quisiste hacerlo tú, pero aún no hemos llegado a ese tiempo nuevo que llegará. Te quedaste solo en la familia y fue suficiente. Beti zurekin eta musuak. Ikusi arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10

    Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Carta a Nely Aguirre