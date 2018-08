Leía yo el otro día (03-08-2018), en estas mismas páginas, que «El Papa cambia el Catecismo para declarar 'inadmisible' la pena de muerte». Un muy loable respeto por la vida, y supongo que por todas sus truculencias, el demostrado, con ése su hacer, por el Papa Bergoglio, que parece que sigue terne en su proyecto de renovación de la Iglesia y, para ello, trata de enmendar viejos errores que han ido cogiendo polvo a lo largo de los muchos años de ejercicio eclesiástico.

Pero, a la vez, también de sumo atrevimiento según se mire, sobre todo si paramos nuestra atención en el hecho de que, para llevar a cabo esa operación litúrgica (que hasta pudiera parecer quirúrgica) me parece que tiene que ver, justamente, con el hecho de descabalgar al de Aquino de su «Summa Theologiae», lo que me parece que es mucha parsimonia, palabra ésta que creo que tiene mucho que ver con la templanza, tan arrequive y tan poco esquiva a paramentos católicos (o, simplemente, cristianos).

Dicho esto, se me viene a la memoria aquella amenísima historia escrita por no sé quién y que estudiamos en el tercer año del bachillerato de los siete con los que contaba el 'Plan de Ibáñez Martín' por los primeros años de los cuarenta, en donde se nos contaban aventuras tan interesantes como increíbles como las de aquel monje llamado Hildebrando (alias Gregorio VI, cuando ascendió al Papado) y una serie de plagas (principalmente aquí la de la simonía), diría yo que endémicas a lo largo de toda la historia de la religión y de las religiones -que aquí la unicidad y la pluralidad ejercen su propia asepsia y colocan mojones en campo abierto- y así se han enmohecido desde tiempos inmemoriales.

En cuanto a lo concerniente al Dr. Angélico (sosias del de Aquino), otro personaje, raudo a la cita, se me ciñe a la mera mención: el creado y recreado en su vasta creación literaria (nunca 'basta' pese a todo) de don Armando Palacio Valdés, quien nos proveyó de muchas líneas y páginas que leer en nuestros años mozos y de tantos personajes que me da por pensar que no tengo suficiente tiempo ni para memorarlos ni espacio para dedicárselos, pero sí tanto como para nombrar a ése su Dr. Angélico, enredado en sus papeles si así, como volviendo ahora al verdadero Dr. Angélico, el de la Summa y a su descabalgue de Organum -nada 'novum' pese a Bacon y tampoco cargado de musicalias, sean las que fueren- en tan preciado camino de los Sancta Santorum, asoman; tantos temas a estudiar y digerir que ya sabemos que quedaremos exhaustos e impotentes sin remedio.

Porque en hablando del Catecismo, como si se tratase de un hormiguero, cuestiones, ideas, pensamientos, etc, nos pululan incontenibles, en nuestro caso, es decir, en nuestra generación, sobre todo, con el gran Gaspar de Astete a la cabeza y creo que con el Ripalda como su antecedente. Y, es que, a propósito de su sola mención, se embarullan tantos conceptos que, '¡manos arriba!' extiendo el brazo, introduzco en su saco la supuesta mano inocente, y, como colmo ¡albricias! tropiezo, con el gran tema de todas las religiones, el de la duda, donde hay tantos momentos adquiridos por la experiencia: es decir la duda como razón de ser o de existencia, 'dudo, luego existo', la duda existencial por lo tanto por así decirlo; la duda como un gas intensivo que se expande y ya no es sólo que uno no cree y ya todo queda estacionado como un tren de carga en herrumbrosas vías que añoran caricias de riel de tanto tiempo que viven tan solitarias, sino que, además, lo que hace que no lleguemos a creer es que los demás, sea quien sea, crean, que resulta ser como el efecto contagio de la duda, una especie de aporía de tanta intensidad que se hace imposible atajarla, y lo que hace en su comparación o detrimento, es fijarse en un sujeto a ser posible de supuesta alcurnia cultural, sacral, etc, y preguntar a todo: a lo que pasa, a lo que está quieto, al viento que ventea, a la lluvia que llueve, al sol que dora y orea, hasta a esas nubes que nos nublan el horizonte, que nos digan si ellos pudieran creer que, en su intimidad mental, si en el burujo intestinal de su conciencia, esos supuestos personajes de gran prosapia cultural dudan o ya no dudan o, mejor aún, que nunca creyeron, con lo que resulta que quien se nos aparece ahora, subido de mala gana al púlpito pues ha de hablar contracorriente, es la figura, y sobre todo la voz de aquel unamunesco párroco de Valverde de Lucena, Manuel Bueno, hombre transido de incredulidad en sus hondones que, sin embargo, se ve obligado a hablar desde ese púlpito con palabras que le zarpean en la misma central de sus meninges si aquí estuviera situado, al menos, su joyero de la fe, tan lleno de dijes de baratija y tan vacío de verdades, fotofija ésta a la que se me viene a añadir aquel comentario de Papini a la obra maestra de Buonarroti sobre el «Juicio Universal» para la Capilla Sixtina, donde denuncia que 'Miguel Ángel no sabe ver en Jesús el médico, el amigo, el consolador, sino solamente la víctima o el justiciero. Aquel que acepta la muerte o amenaza con ella, el Jesús, en suma, del Apocalipsis'.

Es decir, en poco más o menos, el Dios con El que nos criaron.