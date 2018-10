Casas Donde nace el viento Las cosas dulces entran mejor en la conciencia con voz profunda FELIPE JUARISTI Sábado, 20 octubre 2018, 08:07

«Tendremos una casa de lluvia, amor y viento», cantaba Mari Trini, en aquella lejanía, no sólo temporal. Y cuando la escuchaba me imaginaba la casa de lluvia en lo alto de una colina, hecha de gotas finas y transparentes, un edificio de cristal líquido, que no se secaba nunca, y que como un arca de Noé iba luego navegando por la corriente, con todos los animales dentro. Hay una bella canción en euskera que dice: «Palazio bat eginen dugu, zekalez eta lastoz». Construiremos un palacio de centeno y paja; y también me imaginaba la construcción, a orillas de un río apacible, en un prado fresco y misericordioso, sin temor al viento o a la tormenta. Las cosas se construyen para que en ellas los hombres y mujeres vivan en paz y en armonía; y, sobre todo, están hechas por y para el amor. «Por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida», cantaba Camilo Sesto, con su voz de trueno. Las cosas dulces entran mejor en la conciencia con voz profunda, igual que las cosas ásperas suenan diferentes, si la voz que las pronuncia es fina y melodiosa.

En esas cosas y algunas más pensaba yo camino al Ambulatorio, la casa adonde viene el dolor orgulloso y valiente a solazarse y se marcha de allí derrotado y contrahecho, a veces, y otras se queda en la sala, a la espera de la ocasión y momentos propicios, al acecho, como animal agazapado. Tanto nos acostumbramos al dolor propio que no vemos el de los demás. Pero nuestro grado de humanidad se mida por la recepción del dolor ajeno, por la capacidad que tengamos de compadecernos. La compasión es un sentimiento noble que mueve el mundo, más, diría yo, que la codicia, el amor al dinero, la fama y otras prebendas: más que el odio, incluso. Sin compasión sería imposible construir una sociedad (la casa de todos) más habitable.

Al lado, ocupando el ángulo de la acera, dormía las veces que he pasado una persona. Lo cubría una manta ruda y gruesa, porque ya ha venido el frío a la ciudad y conviene ir abrigado por las mañanas. No pude ver su rostro, ni distinguir sus facciones, ni su condición. Le sobresalía un pie y vi que estaba cubierto por un calcetín de color negro. A la vuelta de la visita al médico, ya no estaba, habían desaparecido el colchón, la manta y demás prendas que anteriormente hubo. Se esfumó en el ambiente, se lo llevaron sus pasos hacia otro lugar más caliente e incluso confortable. También él quisiera una casa, aunque fuese de cebada y paja.