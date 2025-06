¿Qué ha ocurrido?

Comenta Compartir

La pandemia nos enseñó que somos seres muy frágiles, pero pensamos que el Covid nos convertiría en mejores personas. Sin embargo, la realidad, con sus datos, dice todo lo contrario. En Europa se vive con horror la guerra de Ucrania, un país que fue invadido por otro. Y en Gaza estamos viendo un exterminio en directo día a día, como si fuera una película, y no ponemos remedio. ¿Qué hacen nuestros representantes políticos para que se solucionen estas tragedias? Se está asesinando a niños y a mayores delante de nuestros propios ojos, y los gobiernos siguen sin hacer nada. Y podría seguir con más realidades terribles... Pero también me desespera que la mentira esté ganando a la verdad a marchas forzadas. ¿No somos una mayoría los que pensamos así? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos?