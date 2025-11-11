Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

No sin mis tetas

Detrás del escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía está el gran sesgo de género que existe en la atención médica a las mujeres

Carmen Muñoz López

Portavoz Berdeak Equo

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Aunque ya hace más de un mes que saltó a la luz pública el terrible caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, ... hay que seguir insistiendo en ello. Esto no es algo que esté de moda, es mucho más doloroso. Este es un caso que al destaparse ya olía a podrido porque las y los responsables políticos, en vez de abordar, reconocer y poner en marcha soluciones, se dedicaron a salvar sus culos afirmando que el tema solo afectaba «a tres o cuatro mujeres» (al final 2.500) o, lo que es peor, justificar que las mujeres que se habían hecho una mamografía no fueron informadas del resultado no concluyente de la prueba «para no alarmarlas». Esto es tan insultante y de semejante calado patriarcal, que lo único que han conseguido es añadir más dolor y rabia al tratar a las mujeres como unas inmaduras que no tienen capacidad de discernimiento: paternalismo, condescendencia, violencia, desprecio...

